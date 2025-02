Die Formycon-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursrückgang von 15 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen mehrere strategische Entscheidungen bekannt gab. Der im SDAX notierte Biosimilar-Hersteller kündigte den vorzeitigen Abbruch einer Phase-III-Studie für den Wirkstoffkandidaten FYB206 an. Diese Entscheidung basiert auf positiven Rückmeldungen der US-Gesundheitsbehörde FDA und wird dem Unternehmen erhebliche Einsparungen im hohen zweistelligen Millionenbereich ermöglichen. Die therapeutische Vergleichbarkeit mit dem Referenzmedikament Keytruda kann bereits durch Daten aus einer parallel laufenden Studie sowie einem umfassenden analytischen Programm nachgewiesen werden.

Herausforderungen bei weiteren Kandidaten

Bei anderen Entwicklungsprojekten zeichnen sich hingegen finanzielle Belastungen ab. Für den Wirkstoffkandidaten FYB202, der in Zusammenarbeit mit der Fresenius-Tochter Kabi vermarktet werden soll, muss das Unternehmen aufgrund höher als erwarteter Preisnachlässe in den USA mit Abschreibungen von bis zu einem knapp dreistelligen Millionenbetrag rechnen. Zusätzlich steht die Vermarktung des Kandidaten FYB201 vor einer vorübergehenden Pause, was zu weiteren Abschreibungen im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Millionenbereich führen könnte. Trotz dieser Anpassungen geht das Management davon aus, dass die wesentlichen Prognosekennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 nicht beeinträchtigt werden.

