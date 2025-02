Wie entfesselt ist am Montag die Aktie von Thyssenkrupp. Sie legt deutlich zweistellig zu und überwindet erstmals seit April letzten Jahres wieder die Marke von fünf Euro. Auslöser für die Euphorie ist ein Analystenkommentar der Bank of America, der Spekulationen um einen Börsengang der Marine-Tochter befeuert. Bis auf 5,60 Euro kletterten die Thyssenkrupp-Papiere am Montag. Zur Stunde steht ein Plus von mehr als 17 Prozent zu Buche. Wenig überraschend grüßen die Essener damit zum Wochenauftakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...