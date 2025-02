Die Osram Licht-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung an der Hamburger Börse. Im Verlauf des Tages kletterte der Kurs um 0,8 Prozent auf 52,80 Euro, wobei das Handelsvolumen bei 1.232 Aktien lag. Diese Kursentwicklung bringt das Wertpapier in die Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 53,00 Euro, das Anfang Februar erreicht wurde. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 46,80 Euro, das Ende August verzeichnet wurde - ein Unterschied von mehr als 11 Prozent zum aktuellen Kursniveau.

Ausblick auf kommende Quartalszahlen

Mit Spannung wird die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025 erwartet, die für den 30. April 2025 angesetzt ist. Die Anleger dürften besonders interessiert darauf schauen, ob das Unternehmen an die Geschäftszahlen des Vorjahres anknüpfen kann. Bereits im letzten berichteten Quartal konnte Osram Licht einen Gewinn je Aktie von 0,17 Euro verbuchen, bei einem Umsatz von 840,00 Millionen Euro. Die nächste reguläre Bilanzvorlage ist für Mai 2026 geplant, wenn die Ergebnisse des zweiten Quartals präsentiert werden.

