Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Der Kurs kletterte um 2,3 Prozent auf 19,68 Euro und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 19,75 Euro an. Die positive Entwicklung wurde von einem robusten Handelsvolumen von über 4,6 Millionen Aktien begleitet, was das gestiegene Anlegerinteresse deutlich widerspiegelt. Bemerkenswert ist die starke Erholung seit dem Vorjahrestief von 11,80 Euro, was einer Wertsteigerung von nahezu 60 Prozent entspricht.

Optimistische Zukunftsaussichten

Die Analystengemeinschaft zeigt sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Deutschen Bank und prognostiziert ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 Euro. Diese positive Einschätzung wird durch die erwartete Anhebung der Dividende gestützt, die von 0,45 Euro im Vorjahr auf 0,679 Euro für das laufende Geschäftsjahr steigen soll. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal 2024 rechnen Experten für das Gesamtjahr 2025 mit einem Gewinn je Aktie von 2,80 Euro, was das Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung des Finanzinstituts unterstreicht.

