Frontgrade Technologies, ein führender Anbieter strahlungsfester Mikroprozessoren für die Weltraum- und Verteidigungsindustrie, ist erstes Unternehmen, um sich erfolgreich für die Klasse-L-Standards seiner Gallium-Nitrid-(GaN)-basierten DC-DC-Wandler und komplementären elektromagnetischen Interferenz- (EMI) Filter zu qualifizieren. Gemäß der Spezifikation der Defense Logistics Agency belegt die Klasse-L-Qualifikation nun die Fähigkeit dieser Geräte, den strengsten Leistungsanforderungen der Raumfahrtmissionen von der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) bis zur geostationären Erdumlaufbahn (GEO) gerecht werden zu können.

Frontgrade Technologies has become the first company to successfully qualify to Class L standards its GaN-based DC-DC converter and complementary EMI filter. (Photo: Business Wire)