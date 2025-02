OC Oerlikon / Schlagwort(e): Personalie

Pfäffikon Schwyz, Schweiz, 18. Februar 2025

Oerlikon gibt Änderungen im Verwaltungsrat bekannt Der Verwaltungsrat von Oerlikon hat für die Generalversammlung (GV) am 1.April 2025 Dr. Stefan Brupbacher, Marco Musetti und Dr.Eveline Steinberger für die Wahl als neue Mitglieder nominiert. Vorbehaltlich der Wahl durch die Aktionäre und der Beschlüsse der anschliessenden konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats lösen sie Irina Matveeva, Gerhard Pegam und Zhenguo Yao ab, die nicht zur Wiederwahl stehen. Die anderen derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Prof. Dr. Michael Süss, Paul Adams, Jürg Fedier, Inka Koljonen und Alexey V. Moskov, werden zur Wiederwahl antreten. Die heute bekannt gegebenen Änderungen im Verwaltungsrat sind Teil der langfristigen Nachfolgeplanung von Oerlikon und stehen im Einklang mit der aktuellen strategischen Transformation des Unternehmens hin zu einem führenden Anbieter von Oberflächentechnologien, der stark in der Schweizer Qualitäts- und Innovationskultur verwurzelt ist. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der GV2025 bleibt die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats unverändert und der Verwaltungsrat bleibt mehrheitlich unabhängig. Stefan Brupbacher (geb. 1967, Schweizer und italienischer Staatsbürger) ist Direktor von Swissmem, dem führenden Verband für Unternehmen der Schweizer Technologiebranche, und ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats von Orgalim, dem Dachverband der europäischen Technologiebranchen. Brupbacher bekleidete verschiedene hochrangige Positionen im politischen Umfeld in der Schweiz. Er war u.a. Generalsekretär des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) der Schweizer Landesregierung. Es ist vorgesehen, dass er die Funktionen des Lead Independent Director und des Vorsitzenden des Governance-Ausschusses übernehmen wird. Marco Musetti (geb. 1969, Schweizer und italienischer Staatsbürger) verfügt über umfassende internationale Fachkenntnisse aus verschiedenen Branchen und bringt viel Erfahrung als Unternehmensgründer und Verwaltungsratsmitglied auch in Schweizer Firmen mit. Neben anderen Funktionen ist Musetti derzeit Mitglied des Verwaltungsrats des Sulzer-Spin-offs medmix AG (CH) sowie der Unternehmen Octo Telematics (I), GEM Capital Ltd (CH) und United Kalahari Minerals (ZA). Es ist vorgesehen, dass Musetti Teil des Audit&Finance Committee (AFC) wird. Eveline Steinberger (geb. 1972, österreichische Staatsbürgerin) ist eine erfahrene Unternehmerin, die sich auf neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data, Augmented Reality, 3D und Robotik spezialisiert hat. 2014 gründete sie die The Blue Minds Company GmbH (A) mit den Schwerpunkten globale Energiewende, digitalisierungsgestützte Geschäftsmodelle und Start-up-Investments. Vor ihrem unternehmerischen Engagement war Steinberger 20Jahre lang in Führungspositionen im Energie- und Infrastrukturbereich tätig, u.a. bei Siemens, beim Klima- und Energiefonds (KLI. EN) der österreichischen Bundesregierung (A) und bei der VERBUND AG, dem führenden Energieunternehmen in Österreich. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats der Unicredit Bank Austria AG. Es ist vorgesehen, dass sie sowohl Teil des Governance-Ausschusses als auch des Human Resources Committee (HRC) wird. Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon, kommentierte dies wie folgt:

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, drei herausragende Persönlichkeiten für unseren Verwaltungsrat zu gewinnen. Mit diesen Kandidaten können wir unseren hohen Standard an hochkarätigen Verwaltungsratsmitgliedern aufrechterhalten. Die regelmässige Erneuerung des Verwaltungsrats ist eine entscheidende Aufgabe, um neue Perspektiven einzubringen und gleichzeitig unsere Werte zu bewahren. Die neuen Verwaltungsratsmitglieder sind ein klarer Ausdruck unseres Engagements für Kontinuität und Exzellenz."

Über Oerlikon:

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Thomas Schmidt, Sandra Wiesner

