Hamburg, 18. Februar 2025 Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen 2024 HHLA schließt Geschäftsjahr 2024 mit positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklung ab Konzernumsatz erhöhte sich um 10,5 Prozent auf 1.598 Mio. Euro

Anstieg des Konzern-EBIT um 22,7 Prozent auf 134 Mio. Euro

Containerumschlag stieg um 0,9 Prozent auf 5.970 Tsd. TEU

Containertransport verzeichnete ein Plus von 11,6 Prozent auf 1.787 Tsd. TEU Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen einen Konzernumsatz von 1.598 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.447 Mio. Euro) verzeichnet, was einem Anstieg von 10,5 Prozent entspricht. Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 22,7 Prozent auf 134 Mio. Euro und lag damit innerhalb der erwarteten Bandbreite von 125 Mio. bis 145 Mio. Euro (im Vorjahr: 109 Mio. Euro). Der Konzernjahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 33 Mio. Euro (im Vorjahr: 20 Mio. Euro). Der konzernweite Containerumschlag an den Seehafenterminals stieg um 0,9 Prozent auf 5.970 Tsd. TEU (im Vorjahr: 5.917 Tsd. TEU). An den Hamburger Containerterminals belief sich der Umschlag mit 5.686 Tsd. TEU nahezu auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 5.687 Tsd. TEU). Das Transportvolumen im Intermodal Segment erhöhte sich um 11,6 Prozent auf 1.787 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.602 Tsd. TEU). Angela Titzrath, HHLA-Vorstandsvorsitzende: "Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, der Rezession in Deutschland und Störungen in den Lieferketten haben wir die strategische Weiterentwicklung der HHLA im Jahr 2024 konsequent vorangetrieben. Besonders der gezielte Ausbau unseres europäischen Netzwerks trug positiv zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei." Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik stiegen die Umsatzerlöse um 10,8 Prozent auf 1.562 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.409 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Jahresvergleich um 26,8 Prozent auf 118 Mio. Euro (im Vorjahr: 93 Mio. Euro) und lag damit innerhalb der zuletzt angenommenen Erwartung, die von einem Ergebnis in der Bandbreite von 110 bis 130 Mio. Euro ausgegangen war. Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 23 Mio. Euro (im Vorjahr: 9 Mio. Euro). Positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr wirkte sich neben dem starken Anstieg im Transportvolumen der Intermodal-Gesellschaften die im Vergleich zum Vorjahr höheren Lagergelderlöse aufgrund längerer Verweildauer umgeschlagener Container an den Hamburger Terminals aus. Der Teilkonzern Immobilien verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 sowohl bei Umsatz als auch Betriebsergebnis eine Entwicklung auf Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 46 Mio. Euro (im Vorjahr: 46 Mio. Euro) und das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte 16 Mio. Euro (im Vorjahr: 16 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 10 Mio. Euro (im Vorjahr: 11 Mio. Euro). Der Geschäftsbericht und die testierten Geschäftsjahreszahlen für das Jahr 2024 werden am Mittwoch, den 26. März 2025, um 7:30 Uhr veröffentlicht. Hochaufgelöste Bilder stehen auf der Homepage der HHLA im Bereich Medien zum kostenlosen Download bereit: Hier klicken zum Download-Link .

Kontakt:

Julia Hartmann

Leiterin Investor Relations



HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de



Tel: +49-40-3088-3397

Fax: +49-40-3088-55-3397

E-mail: investor-relations@hhla.de



