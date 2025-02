Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Dienstagvormittag einen leichten Rückgang, wobei der Kurs um 0,2 Prozent auf 6,73 Euro zurückging. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu der bemerkenswerten Erholung seit dem Jahrestief von 5,38 Euro im August. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs immer noch deutlich über dem Jahrestief, was einer Erholung von über 20 Prozent entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine solide Geschäftsentwicklung, mit einem Umsatzwachstum von 4,51 Prozent auf 10,74 Milliarden Euro im dritten Quartal 2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 Euro, was nur leicht unter dem Vorjahreswert von 1,00 Euro liegt.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Lufthansa-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 Euro ausgegeben. Dies würde vom aktuellen Kursniveau aus einen Anstieg von etwa 9 Prozent bedeuten. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen die Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,867 Euro. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,242 Euro je Aktie, was allerdings unter der Ausschüttung von 0,300 Euro aus dem Vorjahr liegt.

