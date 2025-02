Die Beteiligung des legendären Investors Warren Buffett an Amazon bleibt unverändert stark. Über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hält der Value-Investor weiterhin 10 Millionen Aktien des E-Commerce-Giganten, deren Wert sich zum Jahresende 2024 auf rund 2,19 Milliarden US-Dollar belief. Diese Position macht etwa 0,82 Prozent des gesamten Berkshire-Portfolios aus und sichert Amazon einen Platz unter den 15 größten Beteiligungen des Investors.

Strategische Position im Tech-Sektor

Die Beständigkeit des Amazon-Investments unterstreicht das anhaltende Vertrauen in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Während Buffett bei anderen Portfoliopositionen durchaus Anpassungen vornahm - wie etwa die deutliche Reduzierung der Bank of America-Beteiligung um 14,72 Prozent - blieb die Amazon-Position im vierten Quartal 2024 unangetastet. Dies signalisiert eine strategische Überzeugung vom Geschäftsmodell des Tech-Riesen, der sich neben dem E-Commerce auch in zukunftsträchtigen Bereichen wie Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz positioniert.

