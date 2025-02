Die Hamburger Hafen und Logistik verzeichnet einen bemerkenswerten Erfolg im Geschäftsjahr, mit einem Anstieg des Betriebsergebnisses vor Zinsen und Steuern um nahezu 23 Prozent auf 134 Millionen Euro. Der Konzerngewinn erhöhte sich deutlich von 20 auf 33 Millionen Euro, während der Umsatz um etwa 150 Millionen auf knapp 1,6 Milliarden Euro kletterte. Besonders erfreulich entwickelte sich das Segment Intermodal mit einem Plus von 11,6 Prozent beim Containertransport. Der konzernweite Containerumschlag an den Seehafenterminals verzeichnete einen leichten Zuwachs von 0,9 Prozent auf 5,97 Millionen Standardcontainer. Die positive Entwicklung wurde zusätzlich durch höhere Lagergelderlöse unterstützt, da Container länger als üblich an den Hamburger Terminals verweilten.

Neue strategische Ausrichtung mit MSC

Eine bedeutende Veränderung erfuhr das Unternehmen durch den Einstieg der Schweizer Großreederei MSC Ende November. In einer strategischen Neuausrichtung wurde ein Joint Venture namens Port of Hamburg Betreibergesellschaft SE gegründet, an dem die Stadt Hamburg mit 50,1 Prozent und MSC mit 49,9 Prozent beteiligt sind. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, nachdem zuvor die Stadt Hamburg etwa 70 Prozent der Anteile hielt. Die HHLA-Aktie reagierte positiv auf diese Entwicklungen und notierte im Handel leicht im Plus.

Anzeige

Hamburger Hafen und Logistik-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hamburger Hafen und Logistik-Analyse vom 18. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Hamburger Hafen und Logistik-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hamburger Hafen und Logistik-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hamburger Hafen und Logistik: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...