Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi verzeichnet an der Börse einen bemerkenswerten Aufwärtstrend. Die Aktie des Unternehmens erreichte am Handelstag ein neues 52-Wochen-Hoch bei 5,96 EUR, was einem Kursanstieg von 7,3 Prozent entspricht. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Vergleich zum Jahrestief von 1,48 EUR, von dem sich der Kurs inzwischen um mehr als 300 Prozent entfernt hat. Diese positive Entwicklung wird durch mehrere strategische Initiativen gestützt, insbesondere durch die verstärkte Integration von künstlicher Intelligenz in das Geschäftsmodell. In Zusammenarbeit mit DeepSeek wird das Unternehmen sein KI-Modell DeepSeek-R1 in den firmeneigenen Chatbot TigerGPT implementieren, was bei Anlegern für zusätzliche Zuversicht sorgt.

Technologische Innovation treibt Wachstum

Die Integration fortschrittlicher KI-Technologie ermöglicht Xiaomi eine deutliche Effizienzsteigerung bei der Marktanalyse und Kundenberatung. Diese strategische Ausrichtung spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen wider: Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatzsprung von 31,51 Prozent auf 100,66 Milliarden HKD verzeichnen, während der Gewinn je Aktie auf 0,23 HKD anstieg. Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr eine weitere positive Entwicklung, was die Attraktivität der Aktie für Investoren zusätzlich steigert.

Anzeige

Xiaomi-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Xiaomi-Analyse vom 18. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Xiaomi-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Xiaomi-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Xiaomi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...