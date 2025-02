Der Technologieriese Nvidia verzeichnet eine bemerkenswerte Erholung an den Börsen, nachdem die Aktie Anfang des Monats einen deutlichen Rückschlag erlitten hatte. Nach dem gestrigen US-Feiertag startete das Papier mit einem vorbörslichen Plus von zwei Prozent in den Handel und nähert sich wieder der wichtigen 140-Dollar-Marke. Diese positive Entwicklung markiert eine signifikante Trendwende, nachdem der Kurs aufgrund von Nachrichten über den chinesischen Konkurrenten DeepSeek zwischenzeitlich bis auf 113 Dollar gefallen war. Von diesem Tiefpunkt aus konnte sich die Aktie bereits um etwa 20 Prozent erholen.

Marktführerschaft im KI-Sektor unter Beobachtung

Die dominante Position Nvidias im Bereich der KI-Chips steht zunehmend im Fokus der Marktteilnehmer. Während das Unternehmen bislang unangefochten die Marktführerschaft innehat, zeichnen sich am Horizont neue Herausforderungen ab. Insbesondere der Eintritt von Unternehmen wie OpenAI in die Entwicklung eigener KI-Chips könnte den Wettbewerbsdruck erhöhen. Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Februar wird dabei als wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung des Unternehmens gesehen und dürfte Aufschluss über die Fähigkeit Nvidias geben, seine Marktposition zu verteidigen.

