Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse und erreichte dabei ein neues 52-Wochen-Hoch. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 0,9 Prozent auf 34,35 Euro, nachdem er im Tagesverlauf sogar kurzzeitig die Marke von 34,39 Euro erreicht hatte. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 2,9 Millionen gehandelten Aktien robust. Die positive Kursentwicklung spiegelt sich auch in der beeindruckenden Jahresperformance wider: Vom 52-Wochen-Tief bei 20,73 Euro hat sich die Aktie um mehr als 65 Prozent erholt. Analysten bleiben optimistisch und sehen weiteres Potenzial mit einem durchschnittlichen Kursziel von 37,64 Euro.

Geschäftsentwicklung überzeugt Anleger

Die starke Position des Telekommunikationskonzerns wird durch solide Geschäftszahlen untermauert. Im vergangenen Quartal konnte die Deutsche Telekom ihren Gewinn je Aktie deutlich von 0,39 auf 0,60 Euro steigern. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und legte um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden Euro zu. Diese erfolgreiche Entwicklung spiegelt sich auch in der Dividendenerwartung wider: Während im Vorjahr 0,77 Euro je Aktie ausgeschüttet wurden, rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 1,16 Euro. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen, die für den 26. Februar 2025 geplant ist, wird von Anlegern mit Spannung erwartet.

