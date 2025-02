Die AFC Energy-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im Handelsverlauf kletterte der Kurs des Wasserstoff-Unternehmens um 9,6 Prozent auf 0,114 Euro. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 44.000 gehandelten Aktien robust, was das gesteigerte Interesse der Anleger widerspiegelt. Dieser positive Trend markiert eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 0,073 Euro, das im Oktober 2024 erreicht wurde. Allerdings notiert die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem Jahreshöchststand von 0,305 Euro aus dem Juni 2024.

Ausblick und Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsaussichten von AFC Energy bleiben herausfordernd. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von 0,022 britischen Pfund je Aktie. Auch bei der Dividendenpolitik zeigt sich das Unternehmen zurückhaltend - für das laufende Jahr erwarten Experten, wie auch im Vorjahr, keine Ausschüttung an die Aktionäre. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen werden für Ende Februar 2025 erwartet, wenn AFC Energy seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren wird.

