Die K+S Aktiengesellschaft verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. Der US-amerikanische Finanzkonzern Goldman Sachs Group hat seine Position bei dem Kasseler Düngemittelhersteller neu ausgerichtet. Die Gesamtbeteiligung, bestehend aus Stimmrechten und Finanzinstrumenten, beläuft sich nun auf 8,41 Prozent, was einen Rückgang gegenüber der vorherigen Meldung von 9,62 Prozent darstellt. Der direkte Anteil an Stimmrechten liegt bei 0,26 Prozent, während der Großteil der Position über verschiedene Finanzinstrumente gehalten wird.

Französischer Vermögensverwalter erhöht Anteil

Parallel dazu hat der französische Asset Manager Amundi seine Beteiligung an K+S ausgebaut. Der Vermögensverwalter überschritt die Schwelle von 3 Prozent und hält nun einen Anteil von 3,01 Prozent an den Stimmrechten. Zusammen mit weiteren Finanzinstrumenten beträgt Amundis Gesamtposition 3,18 Prozent. Diese Entwicklungen fallen in eine Phase, in der die K+S-Aktie positive Bewegungen am Markt zeigt und zuletzt einen Kursanstieg von 2 Prozent auf 12,99 Euro verzeichnete.

Anzeige

K&S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue K&S-Analyse vom 18. Februar liefert die Antwort:

Die neusten K&S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für K&S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

K&S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...