Die Aktie des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck verzeichnete am Dienstag deutliche Kursgewinne, nachdem das Unternehmen weitreichende Veränderungen in der Führungsetage bekannt gab. An der Frankfurter Börse kletterte der Anteilsschein um 0,8 Prozent auf 136,50 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 136,80 Euro erreicht wurde. Diese positive Entwicklung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem die Aktie noch immer rund 23 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro notiert.

Strategische Neuausrichtung der Geschäftsführung

Die Geschäftsleitung des DAX-Konzerns wird künftig breiter aufgestellt und auf sechs Mitglieder erweitert. Ab Juni übernimmt die Führung der Life-Science-Sparte ein erfahrener Manager, während gleichzeitig die Healthcare-Division unter neue Leitung gestellt wird. Der bisherige Leiter der Pharmaforschung und -entwicklung rückt dabei an die Spitze des Healthcare-Bereichs. Zusätzlich wird ab März 2025 erstmals die Position eines Chief People Officers in der Geschäftsleitung etabliert. Diese strategische Neuaufstellung wird von Analysten positiv bewertet, die für die Merck-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 183,14 Euro prognostizieren.

