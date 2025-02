APA ots news: Nagarro und Leadbacker kooperieren: Beschäftigte mobilisieren, Veränderungen verankern

Wien (APA-ots) - Der Digitalisierungsberater Nagarro und die Personalentwicklungsplattform Leadbacker gehen eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsam will man den hohen Druck entschärfen, dem Unternehmen in der Transformation ausgesetzt sind. Ausschlaggebend dafür: Neue Ansätze zur Einbindung von Beschäftigten und handfeste Daten als Entscheidungshilfe.



Studien zeigen, dass trotz zahlreicher Initiativen in Unternehmen beinahe 8 von 10 Beschäftigten (77 Prozent) in ihrer Arbeit nicht wirklich eingebunden sind. Die mangelnde Integration führt nicht nur zu persönlicher Unzufriedenheit, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf die Innovationskraft und Veränderungsfähigkeit von Unternehmen. Schließlich ist auch die Profitablität in Unternehmen mit geringem Employee Engagement um 23 Prozent geringer . (Quelle: Gallup)



Mit der Kooperation verfolgen Leadbacker und Nagarro das Ziel, neue Übergangsmomente zu schaffen. Die Ressourcen der KI-Plattform mit ihrer Datenintelligenz erweitern eine dauerhafte

Transformationsbegleitung . Unternehmen gewinnen daraus viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Potenziale von Künstlicher Intelligenz werden über die Plattform genutzt und gleichzeitig die Beschäftigten in der realen Arbeitsumgebung involviert und Entwicklungspfade geschaffen.



Transformation: System mit vielen Beteiligten



Thomas Ried l, Co-Founder und Transformationsexperte bei Nagarro, sieht darin eine Lösung für weitere Herausforderungen, mit denen Unternehmen aktuell zu kämpfen haben: Mit der Innovationsfreude regenerieren sich Produktivität und Loyalitä t von Mitarbeitenden.

Für die Leadbacker Manager Norbert Hölzl, Gründer und CEO, und Arjun Dhaul, Co-Founder, stellt die solide Datenverfügbarkeit eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Transformation dar. Ihrer Erfahrung nach lassen sich Entscheider nur anhand fundierter Analysen überzeugen, in Veränderung zu investieren.



Nagarro und Leadbacker arbeiten beide nach einem human-digitalen Mindset. Zur Verfügung stehen u.a. autonome und zentral gesteuerte Feedback- und Lernschleifen, personalisierte Entwicklungspfade, OKRs und Coaching sowie Transformation Consulting mit agilen Methoden, Organizational Change Management und Innovationsdesign.

Über Nagarro



Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, innovative digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten reaktionsschnell und erfolgreich agieren zu können. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine Fluidic Enterprise Vision aus. Nagarro beschäftigt knapp 18.000 Mitarbeitende und ist in 38 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie hier .



FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Über Leadbacker



Leadbacker ist eine führende KI-gestützte People-Analytics- Plattform, die People Listening und Leadership Impact zur Steigerung der Operations Performance verbindet. Organisationen auf drei Kontinenten setzen heute die personalisierte und Cloud-basierte Software ein, um von der unübertroffenen Verfügbarkeit aussagekräftiger Daten zu profitieren und um damit

Personalentwicklung, Stakeholder-Engagement und wirkungsvolle Führungsleistung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie hier .



