Die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero verzeichneten am Mittwoch einen markanten Einbruch an der Frankfurter Börse. Im Handelsverlauf rutschte der Kurs zeitweise um mehr als vier Prozent ab und erreichte einen Tiefstand von 30,10 Euro. Diese Entwicklung markiert eine deutliche Korrektur der vorherigen Erholungsphase, die seit dem Mehrmonatstief Anfang Februar einen Aufschwung von über einem Drittel gebracht hatte. Die jüngste Abwärtsbewegung wurde maßgeblich durch eine neue Analysteneinschätzung der Citigroup ausgelöst, die das Kursziel für den Lieferdienst von 28 auf 26 Euro herabsetzte und die Aktie von "Neutral" auf "Sell" herabstufte.

Wachsende Konkurrenz im Nahen Osten

Im Fokus derAnalystenbewertung steht besonders die zunehmende Wettbewerbsintensität im Nahen Osten, die sich negativ auf die Gewinnmargen von Delivery Hero auswirken könnte. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der aggressiven Expansionsstrategie der chinesischen Plattform Keeta in Saudi-Arabien. Der zum Meituan-Konzern gehörende Dienst konnte bereits bedeutende Marktanteile für sich gewinnen, was die Position von Delivery Hero in dieser wichtigen Region zusätzlich unter Druck setzt. Diese Entwicklung verstärkt die Sorgen der Investoren hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung des deutschen Unternehmens in einem seiner Kernmärkte.

