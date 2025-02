Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck verzeichnet zur Wochenmitte einen markanten Einbruch im Handelsverlauf. Mit einem Kursverlust von 3,50 Prozent auf 42,14 Euro gehört das Wertpapier zu den schwächsten Performern im deutschen Aktienmarkt. Der Abwärtstrend manifestierte sich bereits in den frühen Handelsstunden, als die Aktie bei 43,72 Euro in den Tag startete und im weiteren Verlauf kontinuierlich an Wert einbüßte. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 47,64 Euro, was einem Rückgang von mehr als 11 Prozent entspricht.

Analysten bleiben trotz Gewinnrückgang optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktexperten weiterhin Potenzial in der Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50,29 Euro, was einen erheblichen Aufwärtsspielraum impliziert. Allerdings zeigen die jüngsten Geschäftszahlen eine rückläufige Entwicklung: Im vergangenen Quartal sank der Gewinn je Aktie auf 0,77 Euro, verglichen mit 1,13 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verzeichnete einen Rückgang um 5,19 Prozent auf 13,14 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine leicht reduzierte Dividende von 1,83 Euro je Aktie, nach 1,90 Euro im Vorjahr.

