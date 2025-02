Der Essener Baukonzern Hochtief verzeichnet einen bemerkenswerten Geschäftserfolg und plant für das laufende Jahr eine weitere Gewinnsteigerung. Mit einem Anstieg des bereinigten Nettogewinns um 13 Prozent auf 625 Millionen Euro im Jahr 2024 übertrifft das Unternehmen die Erwartungen deutlich. Die Aktionäre dürfen sich über eine kräftige Dividendenerhöhung um 83 Cent auf 5,23 Euro je Aktie freuen. Der Konzern profitiert dabei besonders von seinen gut gefüllten Auftragsbüchern, die im vergangenen Jahr um mehr als ein Fünftel auf knapp 67,6 Milliarden Euro anwuchsen. Der Gesamtumsatz kletterte um beachtliche 20 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro, wozu insbesondere die starke Performance der amerikanischen Geschäftseinheiten beitrug.

Rechenzentren als Wachstumsmotor

Ein besonders dynamischer Geschäftsbereich entwickelt sich im Segment der Rechenzentren, wo Hochtief von den massiven Investitionen der Technologiekonzerne profitiert. Der Auftragsbestand in diesem Sektor erreichte Ende 2024 bereits acht Milliarden Euro, mit weiter steigender Tendenz. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Management optimistisch und prognostiziert einen bereinigten Nettogewinn zwischen 680 und 730 Millionen Euro, was einer Steigerung von bis zu 17 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der seit Jahresbeginn ein Plus von rund 18 Prozent verzeichnet.

