Die BrainChip-Aktie verzeichnete am Handelstag einen erheblichen Wertverlust und setzte damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Im Tradegate-Handel sackte der Kurs um beachtliche 5,1 Prozent auf 0,185 Euro ab, nachdem das Papier bereits mit einem schwächeren Kurs von 0,193 Euro in den Handel gestartet war. Im Tagesverlauf wurden insgesamt 167.708 Aktien gehandelt, wobei der Tiefpunkt bei 0,183 Euro lag. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 0,320 Euro am 23. Februar 2024. Aktuell notiert die Aktie damit rund 72 Prozent unter diesem Jahreshöchststand.

Ausblick auf kommende Geschäftszahlen

Für die weitere Kursentwicklung dürften die anstehenden Geschäftszahlen von entscheidender Bedeutung sein. Marktteilnehmer richten ihren Blick bereits auf den 26. Februar 2025, wenn die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 erwartet werden. Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt die Aktie noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,090 Euro, das am 6. September 2024 markiert wurde. Diese Positionierung zeigt, dass sich das Papier, ungeachtet der jüngsten Verluste, in einer längerfristigen Betrachtung noch immer mehr als 105 Prozent über seinem Jahrestief bewegt.

Anzeige

BrainChip Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BrainChip Holdings-Analyse vom 19. Februar liefert die Antwort:

Die neusten BrainChip Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BrainChip Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BrainChip Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...