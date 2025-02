Der Hedgefonds von George Soros hat seine Position in Amazon im vierten Quartal 2024 erheblich ausgebaut. Mit einem Zukauf von fast 52.000 Aktien erhöhte sich der Bestand auf insgesamt 332.201 Anteilsscheine. Zum Jahresende belief sich der Wert dieser Beteiligung auf etwa 72,88 Millionen US-Dollar, was einem Portfolioanteil von 1,1 Prozent entspricht. Diese Aufstockung erfolgte in einem Umfeld, in dem der E-Commerce-Gigant beeindruckende Geschäftszahlen präsentierte. Im vierten Quartal 2024 konnte Amazon seinen Umsatz um 10,49 Prozent auf 187,79 Milliarden US-Dollar steigern und den Gewinn je Aktie auf 1,90 US-Dollar nahezu verdoppeln.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die Amazon-Aktie zeigt sich derzeit in einer volatilen Phase. Im NASDAQ-Handel verzeichnete das Papier zuletzt leichte Verluste und notierte bei 224,97 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,7 Prozent entspricht. Trotz der aktuellen Schwankungen sehen Analysten weiteres Aufwärtspotenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,86 US-Dollar ausgegeben. Seit dem 52-Wochen-Tief bei 151,61 US-Dollar konnte die Aktie bereits einen beachtlichen Kursanstieg von 32,61 Prozent verzeichnen.

