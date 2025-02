Die BVB-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel, mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 3,24 Euro. Das Handelsvolumen erreichte dabei 96.733 Aktien, wobei der Tageshöchststand bei 3,26 Euro lag. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro vom 9. Mai 2024, was einem Aufwärtspotenzial von 34,41 Prozent entspricht. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 Euro, während für das laufende Jahr eine erhöhte Dividende von 0,070 Euro je Aktie erwartet wird.

Finanzielle Entwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine deutliche Umsatzsteigerung von 34,16 Prozent auf 137,19 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,06 Euro, während Analysten für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 0,213 Euro je Aktie prognostizieren. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden am 15. Mai erwartet, wobei Experten mit weiteren positiven Entwicklungen rechnen.

Anzeige

Borussia Dortmund GmbH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 19. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Borussia Dortmund GmbH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Borussia Dortmund GmbH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...