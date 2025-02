First Quantum Minerals führt eine umfassende Restrukturierung seiner Schulden durch. Der kanadische Bergbaukonzern hat eine neue vorrangige Anleihe im Wert von einer Milliarde US-Dollar angekündigt, die bis 2033 läuft und mit 8,000 Prozent verzinst wird. Parallel dazu wurde das Rückkaufangebot für bestehende Anleihen mit Fälligkeit 2027 von ursprünglich 500 Millionen auf 750 Millionen US-Dollar aufgestockt. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, die Finanzstruktur des Unternehmens zu optimieren und gleichzeitig einen Teil der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen.

Attraktive Konditionen für Anleihegläubiger

Für Inhaber der 2027er-Anleihen bietet First Quantum besonders vorteilhafte Rückkaufkonditionen an. Anleger, die ihre Papiere bis zum 4. März 2025 andienen, erhalten eine Prämie von 1.012 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Nennwert. Nach diesem Stichtag sinkt die Vergütung auf 962 US-Dollar. Die Rückkaufaktion läuft bis zum 19. März 2025, wobei früh eingereichte Anleihen bei der Zuteilung bevorzugt werden. Diese Maßnahmen verdeutlichen das Bestreben des Unternehmens, seine Kapitalstruktur zu stärken und die Finanzierungskosten zu optimieren.

