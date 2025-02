In einer bemerkenswerten Entwicklung bei State Street haben mehrere hochrangige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder in erheblichem Umfang Unternehmensanteile veräußert. Die Transaktionen, die sich auf einen Gesamtwert von über 2,5 Millionen Euro belaufen, erfolgten zu einem Zeitpunkt, als die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 103 Dollar notierte. Diese Verkäufe fallen in eine Phase, in der das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung verzeichnet, mit einer Wertsteigerung von 43 Prozent im vergangenen Jahr. Bemerkenswert ist auch die Kapitalumstrukturierung des Unternehmens durch die Ausgabe einer neuen Serie von Vorzugsaktien, die Nettoerlöse von etwa 743 Millionen Dollar generieren soll.

Analysten bleiben trotz Insider-Verkäufen optimistisch

Trotz der umfangreichen Aktienverkäufe durch Insider bewerten Analysten die Zukunftsaussichten des Finanzdienstleisters weiterhin positiv. Verschiedene Bewertungshäuser haben ihre Einschätzungen aktualisiert, wobei die Kursziele zwischen 104 und 113 Dollar liegen. Besonders hervorgehoben werden dabei die verbesserte Geschäftsdynamik und das starke Wachstum bei den Servicegebühren. Die jüngsten Quartalsergebnisse untermauern diese positive Einschätzung: State Street übertraf mit einem Gewinn pro Aktie von 2,60 Dollar die Markterwartungen deutlich, während der Umsatz um zwölf Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zulegte. Das verwaltete Vermögen stieg dabei um beachtliche 15 Prozent auf 4,7 Billionen Dollar.

Anzeige

State-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue State-Analyse vom 20. Februar liefert die Antwort:

Die neusten State-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für State-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

State: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...