Der kanadische Bergbaukonzern Barrick Gold verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg von 2,4 Prozent, nachdem eine wegweisende Einigung im fast zweijährigen Streit mit der malischen Regierung erzielt wurde. Der Durchbruch in den Verhandlungen markiert das Ende einer angespannten Phase, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der wichtigen westafrikanischen Region erheblich beeinträchtigt hatte. Die Vereinbarung sieht eine Kompensationszahlung von 275 Milliarden CFA (etwa 438 Millionen US-Dollar) an die malische Regierung vor, wodurch der Weg für die Wiederaufnahme der Bergbauaktivitäten in der Loulo-Gounkoto-Mine geebnet wird.

Positive Marktreaktionen auf Konfliktlösung

Die Börse reagierte wohlwollend auf die Nachricht der bevorstehenden Beilegung des Konflikts, der seit 2023 aufgrund von Unstimmigkeiten über die Anwendung des neuen malischen Bergbaugesetzes schwelte. Das neue Abkommen sieht nicht nur die Freilassung festgehaltener Mitarbeiter vor, sondern ermöglicht auch die Rückgabe beschlagnahmten Goldes. Analysten bewerten die Einigung als strategisch wichtigen Schritt zur Stabilisierung der Geschäftsaktivitäten von Barrick Gold in Westafrika. Die formelle Bestätigung durch die malische Regierung wird in Kürze erwartet, was die positive Entwicklung des Aktienkurses weiter unterstützen könnte.

