Das US-Softwareunternehmen Epam Systems konnte im vierten Quartal 2024 deutliche Zuwächse verzeichnen. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,9 Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar. Auch der Nettogewinn entwickelte sich positiv und stieg um 5,9 Prozent auf 103,3 Millionen Dollar. Pro Aktie entspricht dies einem Gewinn von 1,80 Dollar. Besonders erfreulich entwickelte sich das operative Geschäft mit einer Marge von 10,9 Prozent. Die Analysten hatten im Vorfeld mit schwächeren Zahlen gerechnet. Das Unternehmen profitierte dabei von der erfolgreichen Integration der kürzlich getätigten Übernahmen von NEORIS und First Derivative.

Verhaltener Ausblick für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Management allerdings vorsichtig. Der Umsatz soll zwar zwischen 10 und 14 Prozent wachsen, auf organischer Basis werden jedoch nur 1 bis 5 Prozent Plus erwartet. Beim Gewinn pro Aktie rechnet Epam mit 6,78 bis 7,08 Dollar auf GAAP-Basis. Bereits für das erste Quartal 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Gewinn zwischen 1,27 und 1,37 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,275 bis 1,290 Milliarden Dollar. Diese Prognose liegt unter den bisherigen Markterwartungen, was an der Börse für gedämpfte Stimmung sorgte.

