Die Freenet-Aktie zeigt sich am Donnerstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen erfreulichen Aufwärtstrend im XETRA-Handel. Mit einem Kursanstieg von 0,6 Prozent auf 29,88 Euro demonstriert das Wertpapier seine aktuelle Stärke am Markt. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ihr vorläufiges Hoch bei 29,90 Euro, nachdem sie bereits mit einem positiven Momentum von 29,84 Euro in den Handelstag gestartet war. Bemerkenswert ist die Entwicklung besonders im Hinblick auf das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 30,90 Euro, das erst kürzlich im Februar markiert wurde. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 33,49 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Verbesserte Geschäftszahlen und Dividendenerhöhung

Die positive Kursentwicklung wird durch solide Geschäftszahlen untermauert. Im letzten Quartal konnte Freenet einen Gewinn je Aktie von 0,60 Euro verzeichnen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,53 Euro darstellt. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 618,50 Millionen Euro zeigt sich die Ertragskraft des Unternehmens robust. Besonders erfreulich für Anleger ist die angekündigte Dividendenerhöhung: Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Ausschüttung von 1,91 Euro je Aktie erwartet, was einem spürbaren Anstieg gegenüber der Vorjahresdividende von 1,77 Euro entspricht. Experten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn je Aktie von 2,32 Euro.

