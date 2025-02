Der Finanzdienstleister Hypoport verzeichnet eine bemerkenswerte Geschäftsentwicklung und blickt optimistisch in die Zukunft. Nach vorläufigen Zahlen konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahr 2024 um 15 Prozent auf etwa 560 Millionen Euro steigern, während sich das operative Ergebnis (EBIT) um 23 Prozent auf 17 Millionen Euro verbesserte. Diese positive Entwicklung wurde hauptsächlich durch eine deutliche Belebung im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung getragen. Besonders erfreulich entwickelte sich das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen, das um beachtliche 27 Prozent auf 66,1 Milliarden Euro anstieg. Die gesunkenen Zinsen und ein sich verschlechterndes Mietangebot wirkten sich dabei zusätzlich positiv auf die Geschäftsdynamik aus.

Ambitionierte Wachstumsziele für 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 setzt sich Hypoport noch ehrgeizigere Ziele. Das Unternehmen prognostiziert einen Mindestumsatz von 640 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 30 und 36 Millionen Euro. Diese Prognose übertrifft die bisherigen Analystenerwartungen deutlich und sorgte an der Börse für Euphorie - der Aktienkurs sprang in der Spitze um zwölf Prozent auf 223 Euro. Diese Entwicklung markiert eine eindrucksvolle Erholung, nachdem das Unternehmen in den Jahren 2022 und 2023 noch unter der Immobilienmarktflaute gelitten hatte.

Anzeige

Hypoport-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hypoport-Analyse vom 20. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Hypoport-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hypoport-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hypoport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...