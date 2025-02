Die Siemens Healthineers AG verzeichnet bedeutende Verschiebungen in ihrer Aktionärsstruktur. Der Mutterkonzern Siemens AG hat seinen direkten Stimmrechtsanteil auf 61,22 Prozent reduziert, während die Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG weiterhin 11,79 Prozent der Stimmrechte hält. Diese Neuverteilung führt zu einem Gesamtstimmrechtsanteil von 73,01 Prozent, was einen merklichen Rückgang gegenüber der vorherigen Meldung von 75,355 Prozent darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich unverändert auf 1,128 Milliarden.

Aktuelle Kursentwicklung und Marktausblick

Die Aktie des Medizintechnikkonzerns zeigt sich aktuell unter Druck und verzeichnet einen Rückgang von 1,9 Prozent auf 55,20 Euro. Im Handelsverlauf wurden bereits knapp eine Million Aktien umgesetzt. Bemerkenswert ist die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Hoch von 58,48 Euro Mitte Februar, von dem die Aktie mittlerweile fast 6 Prozent entfernt ist. Analysten bleiben dennoch optimistisch und sehen ein mittleres Kursziel von 61,36 Euro. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,95 Euro bedeuten würde.

