Die Aktie von Hexagon Purus AS verzeichnet derzeit eine bemerkenswerte Schwächephase an der Börse. Der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens bewegt sich mit etwa 0,18 EUR auf einem niedrigen Niveau, was einen dramatischen Absturz vom 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR darstellt. Besonders auffällig ist der erhebliche Abstand zum Höchststand vom Oktober 2024, der eine potenzielle Kurslücke von mehr als 480 Prozent aufzeigt. Die jüngsten Handelstage waren von einer erhöhten Volatilität geprägt, wobei das Handelsvolumen deutliche Schwankungen aufwies. Der aktuelle Kurs liegt nur knapp über dem kürzlich erreichten 52-Wochen-Tief von 0,165 EUR.

Geschäftszahlen zeigen gemischte Entwicklung

Die veröffentlichten Quartalsergebnisse zum Ende des Geschäftsjahres 2024 zeichnen ein differenziertes Bild der Unternehmensentwicklung. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 9 Prozent auf 395,36 Millionen NOK gesteigert werden konnte, verschlechterte sich das Ergebnis je Aktie deutlich. Der Verlust pro Aktie weitete sich von -0,65 NOK auf -1,37 NOK aus. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen weiteren Verlust von -1,978 NOK je Aktie. Eine Dividendenausschüttung ist nach aktuellen Expertenschätzungen auch für das laufende Geschäftsjahr nicht zu erwarten.

