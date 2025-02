Die Evotec-Aktie zeigte sich am Handelstag in einer wechselhaften Verfassung, konnte aber letztlich eine positive Tendenz verzeichnen. Im XETRA-Handel markierte das Papier ein Tageshoch von 8,78 Euro und bewegte sich damit in einem stabilen Aufwärtstrend. Das Handelsvolumen lag bei über 300.000 gehandelten Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren an dem Biotech-Unternehmen unterstreicht. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 5,06 Euro, von dem sich die Aktie mittlerweile um etwa 69 Prozent nach oben absetzen konnte.

Geschäftszahlen spiegeln Herausforderungen wider

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Unternehmens zeigen weiterhin eine herausfordernde Geschäftsentwicklung. Mit einem Umsatzrückgang von 5,80 Prozent auf 184,89 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem Verlust je Aktie von 0,22 Euro steht Evotec vor der Aufgabe, das operative Geschäft zu stabilisieren. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust je Aktie von 0,777 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt derzeit bei 9,68 Euro, was noch Potenzial für moderate Kursgewinne signalisiert.

Anzeige

Evotec-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Evotec-Analyse vom 21. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Evotec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Evotec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...