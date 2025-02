Die Allianz-Aktie zeigt sich am Donnerstag in robuster Verfassung und verzeichnet im XETRA-Handel deutliche Kursgewinne. Das Wertpapier des Versicherungskonzerns kletterte im Tagesverlauf um 0,8 Prozent auf 322,60 Euro und näherte sich damit seinem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 330,30 Euro. Die positive Kursentwicklung wird von einem erheblichen Handelsvolumen begleitet - allein am Vormittag wechselten über 128.000 Aktien den Besitzer, was das große Interesse der Anleger unterstreicht.

Optimistische Zukunftsaussichten treiben Anlegerstimmung

Besonders bemerkenswert sind die aktuellen Prognosen für die kommende Dividendenausschüttung. Analysten erwarten für das laufende Jahr eine deutliche Steigerung der Dividende auf 16,48 Euro je Aktie, was gegenüber der Vorjahresdividende von 13,80 Euro einen signifikanten Zuwachs darstellt. Diese positive Entwicklung wird durch die starken Quartalszahlen untermauert: Im dritten Quartal 2024 konnte der Konzern seinen Gewinn je Aktie auf 6,54 Euro steigern und den Umsatz um beeindruckende 65,12 Prozent auf 42,80 Milliarden Euro ausbauen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt aktuell bei 322,14 Euro, während für das Gesamtjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 25,38 Euro erwartet wird.

