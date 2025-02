Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Donnerstagnachmittag einen bemerkenswerten Aufschwung im NASDAQ-Handel. Mit einem Plus von 0,4 Prozent kletterte der Kurs auf 416,33 USD, nachdem der Handelstag bei 415,50 USD begonnen hatte. Das Tageshoch wurde bei 417,30 USD markiert, während das Handelsvolumen sich auf 960.632 Aktien belief. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider: Der Technologieriese konnte seinen Gewinn je Aktie im jüngsten Jahresviertel auf 3,24 USD steigern, verglichen mit 2,94 USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verzeichnete einen deutlichen Anstieg um 12,27 Prozent auf 69,63 Milliarden USD.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Die Experten prognostizieren für Microsoft weiterhin positive Entwicklungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 505,00 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,17 USD. Auch die Dividendenprognose zeigt eine positive Tendenz: Während im Vorjahr 3,00 USD je Wertpapier ausgeschüttet wurden, wird für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 3,31 USD erwartet. Im Hinblick auf die historische Entwicklung liegt das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD, während das 52-Wochen-Tief bei 385,65 USD verzeichnet wurde.

