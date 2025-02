Die Palantir-Aktie erlitt einen drastischen Kurseinbruch, der die bisherige Erfolgssträhie des Unternehmens abrupt beendete. An der NASDAQ sackte der Kurs zunächst um mehr als 10 Prozent auf 112,06 US-Dollar ab, gefolgt von einem weiteren Rückgang um über 7 Prozent auf 104,05 US-Dollar. Diese Entwicklung markiert eine deutliche Zäsur in der bisherigen Jahresperformance, die zuvor noch ein Plus von über 48 Prozent aufwies. Auslöser für den Kurssturz waren Berichte über mögliche Umstrukturierungen im US-Verteidigungshaushalt. Laut einem internen Memo des Pentagons sollen in den kommenden Jahren Mittel in Höhe von etwa 50 Milliarden US-Dollar umverteilt werden, was bei Anlegern für erhebliche Verunsicherung sorgte.

Trading-Plan des CEO verstärkt Verkaufsdruck

Zusätzliche Belastung erfuhr die Aktie durch die Ankündigung eines neuen Handelsplans von Palantir-CEO Alex Karp. Der bei der US-Börsenaufsicht eingereichte Plan ermöglicht es dem Unternehmenslenker, innerhalb der nächsten sechs Monate knapp 10 Millionen Unternehmensanteile zu veräußern. Das potenzielle Verkaufsvolumen von über einer Milliarde US-Dollar wurde von Marktteilnehmern als weiteres negatives Signal gewertet und verstärkte den Abwärtsdruck auf die Aktie. Diese Entwicklungen könnten den bisherigen positiven Trend des Technologieunternehmens nachhaltig beeinträchtigen.

Anzeige

Palantir-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Palantir-Analyse vom 21. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Palantir-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Palantir-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...