Das in Vancouver ansässige Technologieunternehmen Metavista3D Inc. hat eine bedeutende Finanzierungsrunde angekündigt. Durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung plant das Unternehmen die Ausgabe von bis zu 1.436.781 Stammaktien zu einem Preis von 1,74 CAD pro Aktie. Diese Maßnahme soll einen Bruttoerlös von 2,5 Millionen kanadischen Dollar generieren, der für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen ist. Die an der TSX-Venture Exchange und der Frankfurter Börse notierte Aktie unterliegt dabei den üblichen regulatorischen Bestimmungen, einschließlich einer viermonatigen Haltefrist für die neu ausgegebenen Wertpapiere gemäß kanadischem Wertpapierrecht.

Innovatives Geschäftsmodell trifft auf Wachstumsambitionen

Metavista3D, das durch seine Tochtergesellschaft psHolix AG im Bereich der KI-gesteuerten pseudoholografischen Anzeigetechnologie tätig ist, positioniert sich als Innovationsführer in einem zukunftsträchtigen Marktsegment. Mit einem Portfolio von über 20 Patenten entwickelt das Unternehmen Technologien für brillenfreie 3D-Erlebnisse, die die Interaktion mit räumlichen Inhalten revolutionieren sollen. Die neue Finanzierung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des Unternehmens, dessen Aktien in Kanada unter dem Symbol DDD und in Deutschland unter E3T gehandelt werden.

