Die finnische Technologiekonzern Nokia verzeichnet trotz globaler Wirtschaftsunsicherheiten bemerkenswerte Fortschritte an mehreren Fronten. Ein bedeutender Meilenstein wurde durch den Abschluss des größten Exportkreditgarantievertrags in der Geschichte des Unternehmens erreicht, der Lieferungen für das indische 5G-Netzwerk im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar umfasst. Diese strategische Entwicklung unterstreicht Nokias führende Position im globalen Telekommunikationsmarkt und deutet auf ein vielversprechendes Wachstumspotenzial hin. Parallel dazu hat das Unternehmen seine Cloud-Dienste erweitert und integriert nun 415 Legacy-TR-069-Breitbandgeräte in seine Corteca Cloud-Plattform, wodurch eine vereinheitlichte Verwaltung sowohl älterer als auch moderner Breitbandgeräte ermöglicht wird.

Aktiver Aktienrückkauf stärkt Marktposition

Im Rahmen seiner Kapitalmarktstrategie setzt Nokia ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm um. Das Unternehmen hat kürzlich 1,25 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 4,77 Euro je Aktie erworben. Dieser strategische Schritt, der Teil eines größeren Rückkaufprogramms von bis zu 150 Millionen Aktien mit einem Maximalvolumen von 900 Millionen Euro ist, zielt darauf ab, den Verwässerungseffekt durch die Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen und aktienbasierten Vergütungen auszugleichen. Die konsequente Umsetzung dieses Programms unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

