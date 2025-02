Die Alphabet-Aktie verzeichnet am Donnerstag weitere Verluste und setzt damit den jüngsten Abwärtstrend fort. Im NASDAQ-Handel fiel der Kurs um 0,8 Prozent auf 183,84 US-Dollar. Seit dem 52-Wochen-Hoch Anfang Februar bei 207,05 US-Dollar hat das Papier des Technologieriesen deutlich an Wert eingebüßt. Dennoch liegt der aktuelle Kurs noch immer deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 130,67 US-Dollar aus dem März 2024. Das Handelsvolumen zeigt sich mit über 830.000 gehandelten Aktien im moderaten Bereich, was auf eine verhaltene Marktaktivität hindeutet.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben die Analystenprognosen für die Alphabet-Aktie überwiegend positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 214,14 US-Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die starken Fundamentaldaten des Unternehmens untermauern diese Einschätzung: Im letzten Quartal steigerte Alphabet seinen Umsatz um beachtliche 11,94 Prozent auf 96,45 Milliarden US-Dollar, während das Ergebnis je Aktie mit 2,17 US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert lag. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 8,92 US-Dollar, während die Dividenden-Schätzung bei 0,662 US-Dollar liegt.

