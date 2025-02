Die Renk-Aktie durchlebte am Freitag einen wechselhaften Handelsverlauf an der Frankfurter Börse. Nach einem vielversprechenden Start in den Handelstag bei 28,90 Euro und einem anfänglichen Kursgewinn von 0,6 Prozent am Vormittag, wendete sich das Blatt im weiteren Tagesverlauf. Gegen Mittag verzeichnete das Papier einen Rückgang von 1,1 Prozent und notierte bei 28,12 Euro. Bemerkenswert war das erhöhte Handelsvolumen mit über 393.000 gehandelten Aktien, was auf eine rege Marktaktivität hindeutet. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 39,75 Euro vom 3. April, was einem Abstand von knapp 30 Prozent entspricht.

Positive Dividendenaussichten trotz Kursschwäche

Trotz der aktuellen Kursschwäche gibt es auch erfreuliche Nachrichten für die Aktionäre: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde von Analysten auf 0,435 Euro je Aktie nach oben korrigiert, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,30 Euro entspricht. Experten sehen für die Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 30,02 Euro und prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,02 Euro. Diese positiven Fundamentaldaten könnten der Aktie mittelfristig neue Impulse verleihen.

