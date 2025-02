Der Vermögensverwalter BlackRock hat seine Beteiligung an dem Baustoffkonzern Heidelberg Materials weiter reduziert. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, sank der Gesamtanteil des amerikanischen Finanzriesen von zuvor 5,03 Prozent auf nun 4,99 Prozent. Die Veränderung erfolgte durch eine Kombination aus direkten Aktienverkäufen und Anpassungen bei den gehaltenen Finanzinstrumenten. Der Anteil der direkten Stimmrechte beläuft sich aktuell auf 4,83 Prozent, während weitere 0,16 Prozent über Finanzinstrumente gehalten werden.

Positive Kursentwicklung trotz Anteilsreduzierung

Ungeachtet der Anteilsreduzierung durch BlackRock zeigt sich die Heidelberg Materials Aktie in robuster Verfassung. Im XETRA-Handel konnte das Papier zuletzt deutliche Kursgewinne verzeichnen und notierte bei 139,25 Euro, was einem Plus von 1,5 Prozent entspricht. Damit liegt die Aktie nur etwa 8 Prozent unter ihrem kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 150,70 Euro. Analysten bleiben für die weitere Entwicklung optimistisch und erwarten für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende von 3,00 auf 3,30 Euro je Aktie.

