Die Zalando SE verzeichnet eine erfreuliche Kursentwicklung an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel einen Anstieg von 0,9 Prozent auf 37,42 Euro verzeichnete. Das Handelsvolumen belief sich auf über 134.000 Stück, was das anhaltende Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 18,43 Euro im März 2024, von dem sich das Papier deutlich erholt hat. Das aktuelle Kursniveau liegt dabei nur etwa 7 Prozent unter dem kürzlich erreichten Jahreshoch von 40,08 Euro.

Führungsebene stärkt Vertrauen durch Aktienerwerb

Ein wichtiges Signal für das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung sendet die Führungsebene des Unternehmens. So hat Vorstandsmitglied Dr. Sandra Dembeck im Rahmen des Zalando Ownership Plans 2021/2022 insgesamt 4.384 Aktien erworben. Diese Transaktion erfolgte durch die Ausübung virtueller Performance Shares und unterstreicht das langfristige Engagement des Managements. Analysten sehen diese Entwicklung positiv und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,07 Euro je Aktie, was die optimistische Grundstimmung am Markt weiter untermauert.

