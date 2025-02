Die Beiersdorf-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen erfreulichen Aufwärtstrend. Im XETRA-Handel konnte das Papier des Konsumgüterkonzerns einen Zuwachs von 0,5 Prozent verbuchen und erreichte im Tageshoch einen Wert von 128,35 Euro. Das Handelsvolumen belief sich dabei auf 85.931 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist auch die positive Einschätzung der Analysten, die im Durchschnitt ein Kursziel von 141,63 Euro prognostizieren. Die Dividendenaussichten gestalten sich ebenfalls vielversprechend, mit einer erwarteten Ausschüttung von 1,05 Euro je Aktie im laufenden Jahr, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung im Jahresvergleich

Im Jahresverlauf zeigt sich eine interessante Kursdynamik: Während das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 Euro liegt, was ein Potenzial von etwa 15,6 Prozent über dem aktuellen Kursniveau bedeutet, wurde das 52-Wochen-Tief bei 120,10 Euro markiert. Diese Bandbreite verdeutlicht die Schwankungsbreite der Aktie und lässt Raum für weitere Kurssteigerungen. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 4,30 Euro je Aktie, was die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Beiersdorf-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beiersdorf-Analyse vom 21. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Beiersdorf-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beiersdorf-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beiersdorf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...