Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Freitag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel und konnte sich von ihren jüngsten Verlusten erholen. Das Wertpapier legte im Tagesverlauf um 0,6 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 36,76 Euro. In der Spitze kletterte die Aktie sogar bis auf 36,96 Euro, nachdem sie bei 36,63 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen erreichte bis zum Nachmittag beachtliche 243.835 Aktien, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt.

Herausforderungen im Jahresvergleich bleiben bestehen

Trotz der aktuellen Erholung zeigt der längerfristige Vergleich die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens. Vom 52-Wochen-Hoch bei 52,32 Euro, das im April 2024 erreicht wurde, ist die Aktie derzeit noch deutlich entfernt. Für eine Rückkehr zu diesem Niveau wäre ein Anstieg von mehr als 42 Prozent erforderlich. Analysten sehen für die Zukunft ein durchschnittliches Kursziel von 38,86 Euro. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,56 Euro bedeuten würde. Allerdings rechnen Experten für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von 48,379 Euro je Aktie.

