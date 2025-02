Die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Kurssprung von mehr als elf Prozent. Auslöser für diese deutliche Aufwärtsbewegung waren neue Übernahmespekulationen, die durch einen Bericht der italienischen Tageszeitung La Stampa ins Rollen gebracht wurden. Demnach erwägt die Medien-Holdinggesellschaft MediaforEurope (MFE) eine Übernahmeofferte für den deutschen Fernsehkonzern. Die Aktie konnte im Handelsverlauf die wichtige 200-Tage-Linie überwinden und erreichte zeitweise einen Tageshöchststand von 6,06 Euro. Das Handelsvolumen war mit über 1,5 Millionen gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch.

Stabilisierung nach langer Talfahrt

Nach einer längeren Durststrecke in den vergangenen Monaten und Jahren zeigt sich die ProSiebenSat.1-Aktie im laufenden Jahr deutlich stabiler. MFE, die bereits einen Anteil von 26,6 Prozent am Unternehmen hält, könnte nach den Spekulationen ein Gebot im Umfang von etwa einer Milliarde Euro vorbereiten. Analysten sehen im Durchschnitt ein mittleres Kursziel von 6,86 Euro. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 0,929 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde.

