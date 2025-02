Die UNIQA Insurance Group AG verzeichnete am 19. Februar 2025 einen bedeutenden Meilenstein an der Börse. Der Aktienkurs kletterte auf 8,57 EUR und markierte damit ein neues 3-Jahres-Hoch. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 5,48 Prozent aufweist. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden Euro festigt der Versicherungskonzern seine Position im österreichischen Finanzsektor.

Fundamentaldaten zeigen solide Bewertung

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich robust. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,57 für das laufende Jahr 2025 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,52 zeigt sich die Aktie im aktuellen Marktumfeld solide bewertet. Der jüngste Kursanstieg von 0,18 Prozent auf 8,57 EUR unterstreicht die stabile Entwicklung des Versicherungskonzerns.

