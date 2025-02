Die Yum China Holdings, der größte Restaurantbetreiber Chinas, zeigt sich am aktuellen Handelstag mit leichten Kursverlusten. Der Aktienkurs notiert bei 46,69 USD, was einem Rückgang von 1,21 Prozent entspricht. Trotz der tagesaktuellen Schwäche konnte das Unternehmen, das unter anderem die Marken KFC und Pizza Hut in China betreibt, seine Position mit einer Marktkapitalisierung von 16,8 Milliarden Euro behaupten. Die jüngste Quartalsdividende wurde wie im Vorquartal mit 0,16 USD je Aktie festgesetzt.

Fundamentaldaten signalisieren solide Position

Mit einem aktuellen KGV von 19,30 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,39 zeigt sich das Unternehmen fundamental gut aufgestellt. Der Cashflow pro Aktie beläuft sich auf 3,77 USD, während die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien bei 376,5 Millionen liegt.

Anzeige

Yum China-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Yum China-Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Yum China-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Yum China-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Yum China: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...