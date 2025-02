Die Everfuel A/S, ein führender Anbieter von grüner Wasserstofftechnologie, präsentiert sich aktuell mit einer beachtlichen Marktkapitalisierung von 92,5 Millionen Euro. Das in Herning ansässige Unternehmen hat sein europäisches Netzwerk für Wasserstoffinfrastruktur in den vergangenen Monaten kontinuierlich ausgebaut und betreibt mittlerweile Anlagen in sechs europäischen Ländern, darunter Deutschland, Dänemark und die Niederlande.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit 86,3 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich das Unternehmen solide aufgestellt. Die Integration von Wasserstoffproduktion, -verteilung und -betankung in einem vertikal strukturierten Geschäftsmodell unterstreicht die strategische Positionierung von Everfuel im wachsenden Markt für grüne Energielösungen.

