Die Anfield Energy Inc. bereitet sich auf ein wichtiges Ereignis vor. Am kommenden Dienstag, dem 25. Februar 2025, findet eine außerordentliche Aktionärsversammlung statt. Die aktuelle Entwicklung des Uranexplorers zeigt sich dabei in einem herausfordernden Marktumfeld. Mit einer Marktkapitalisierung von 53,2 Millionen Euro und einem aktuellen Aktienkurs von 0,0515 USD verzeichnete das Unternehmen zuletzt einen Rückgang von 1,90 Prozent gegenüber dem Vortag.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die Aktie des kanadischen Uran- und Vanadium-Erschließungsunternehmens liegt derzeit 93,40 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beläuft sich auf -7,33, während die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien bei 1,0 Milliarden liegt.

Anzeige

Anfield Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Anfield Energy-Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Anfield Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Anfield Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Anfield Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...