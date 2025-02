Die Aktie des US-Gefängnisbetreibers CoreCivic verzeichnet aktuell eine rückläufige Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs fiel am 22. Februar 2025 um 2,78 Prozent auf 18,03 USD. Besonders auffällig ist die negative Monatsentwicklung mit einem Minus von 10,34 Prozent. Diese Entwicklung steht im Kontrast zur Jahresperformance, die mit einem Plus von 26,26 Prozent deutlich positiver ausfällt.

Fundamentaldaten im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Euro und einem aktuellen KGV von 28,87 präsentiert sich das Unternehmen solide am Markt. Der Aktienkurs liegt derzeit 39,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, jedoch auch 38,55 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

