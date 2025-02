DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: MTU mit Rekordzahlen, Spekulationen um Intel, De.mem will China erobern

Frankfurt (pta/22.02.2025/08:00) - Die Aktienmärkte zeigten sich zuletzt in guter Verfassung. Bei einigen Titeln kam es allerdings zu heftigen Kursschwankungen. Zum Beispiel bei Intel. Beim US-Chipkonzern brodelte die Gerüchteküche, was die Aktie beflügelte. Deutschlands führender Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hingegen ließ mit einer Prognoseanhebung aufhorchen. Im Small-Cap-Segment gibt es spannende Neuigkeiten von De.mem. Über eine Vertriebspartnerschaft will der australische Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologie in China Fuß fassen und weiter wachsen.

MTU hebt Prognosen für 2025 an

MTU Aero Engines (ISIN: ISINDE000A0D9PT0) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Rekordwerte erzielt: Der bereinigte Umsatz legte um 18 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 1.050 Millionen Euro und überschritt damit erstmals die Milliarden-Euro-Grenze. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Deutschlands führender Triebwerkshersteller weiteres Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die Umsatzprognose wurde von 8,3 bis 8,5 Milliarden Euro auf 8,7 bis 8,9 Milliarden Euro angehoben, allerdings auf Basis eines günstigeren EUR/ USD-Wechselkurses von 1,05 US-Dollar. Zuvor war von einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 USD ausgegangen worden. Das bereinigte operative Ergebnis soll nach Unternehmensangaben im Jahr 2025 im mittleren Zehnerprozentbereich liegen. Im November 2024 hatte die MTU hier einen Anstieg im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt. Analystin Chloe Lemarie vom US-Investmenthaus Jeffries spricht von soliden Zahlen. Der angehobene Ausblick für das operative Ergebnis liege nun leicht über dem Konsens. Lemarie hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen.

Spekulationen bei Intel

Medienberichte über Anteilsverkäufe oder gar eine mögliche Aufspaltung haben die Aktie von Intel (ISIN: US4581401001) zuletzt deutlich beflügelt. So berichtete das Wall Street Journal (WSJ), dass der große US-Chipentwickler Broadcom an Intels Geschäft mit Computerchips und Serverprozessoren interessiert sei. Für das Geschäft mit der Chipfertigung ist laut WSJ eine Lösung mit dem weltweit führenden Auftragsfertiger TSMC im Gespräch. Demnach soll TSMC seine technologische Expertise in den Betrieb von Intels Halbleiterfabriken einbringen. Die Analysten der DZ Bank äußern sich in einer aktuellen Studie skeptisch über die weitere Kursentwicklung der Intel-Aktie. Sie verweisen auf die zahlreichen operativen Probleme wie Marktanteilsverluste bei PC-Chips und Serverprozessoren, die bislang erfolglose Suche nach einem neuen CEO sowie den schwachen Ausblick auf das erste Quartal 2025. Zudem geben sie zu bedenken, dass politische Einflussnahme sowie regulatorische Hürden mögliche Transaktionen in die Länge ziehen oder ganz scheitern lassen könnten. Die DZ Bank bestätigt das Anlageurteil "Verkaufen".

De.mem stößt in neue Märkte vor

De.mem meldet eine neue, vielversprechende Vertriebspartnerschaft. Der australische Anbieter von hochwertigen Wasserfiltrationssystemen hat mit Firmbase eine Vereinbarung getroffen, die es Firmbase ermöglicht, die standardisierten De.mem-Haushaltswasserfiltersysteme an Kunden in China, Indonesien und Japan zu vertreiben. Firmbase ist ein Unternehmen mit Sitz in Singapur, das über ein ausgedehntes Vertriebsnetz in den asiatischen Märkten, insbesondere in China, Indonesien und Japan, verfügt. Ein erster Auftrag ist bereits eingegangen. Er betrifft die kompakten Ultrafiltrationsanlagen von De.mem, die Firmbase an Kunden in China verkaufen will. Andreas Kröll, CEO von De.mem, sieht in der Partnerschaft großes Potenzial: "Die Kooperation mit Firmbase ermöglicht es, unsere Vertriebsaktivitäten in Asien auszubauen. Der gewonnene Auftrag ist zwar noch klein, aber ein wichtiger Meilenstein für den erfolgreichen Einstieg in den riesigen chinesischen Markt." Kroell verweist auf Studien, wonach der chinesische Markt für Wasserfilteranlagen für den Hausgebrauch in den kommenden Jahren prozentual zweistellig wachsen wird.

De.mem wurde 2014 gegründet und hat sich seitdem als Anbieter von technologisch hochwertigen Membranfiltrationssystemen im Markt der Wasseraufbereitung etabliert. In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen. Im Geschäftsjahr 2024 stiegen die Bareinnahmen um rund 15 Prozent auf den Rekordwert von 28,4 Millionen Australische Dollar (AUD). Zudem erwirtschaftete De.mem im letzten Quartal einen positiven operativen Netto-Cashflow in Höhe von 533.000 AUD. CEO Andreas Kroell sieht das Unternehmen auf einem guten Weg, die ehrgeizigen Wachstumsziele auch in diesem Jahr zu erreichen. Die De.mem-Aktie ist an der Australian Securities Exchange (ASX) gelistet und wird auch in Deutschland gehandelt (ISIN: AU000000DEM4).

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

February 22, 2025 02:00 ET (07:00 GMT)

